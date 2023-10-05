Son Dakika: Real Madrid'de Arda Güler mucizesi! Saha çalışmalarına başladı... Forma giyebileceği ilk maç...

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde sakatlığını atlatır atlatmaz yaşadığı yeni sakatlığın ardından tekrar iyileşti ve bugün yeşil sahalara geri döndü.

Başkent temsilcisinin La Liga'da bu hafta oynayacağı Osasuna maçı hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmanda sahaya inen milli futbolcu, takımdan ayrı bireysel çalıştı. Arda Güler ayrıca salonda özel bir antrenman programı uyguladı.

SEVILLA MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

İkinci sakatlığının ardından bugün sahada bireysel çalışmalarına başlayan Arda Güler, önümüzdeki haftadan itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Haberin Devamı

La Liga'da 7 Eylül'de oynanacak Osasuna maçının kadrosuna alınması beklenmeyen Arda Güler'in milli ara sonrası 21 Eylül'de oynanacak Sevilla maçının kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Genç futbolcu, sakatlığının son durumuna ve mücadelenin gidişatına göre teknik direktör Carlo Antelotti tarafından şans verilerek Real Madrid kariyerindeki ilk maçına çıkma şansı yakalayabilir.

TAKIMLA ÇALIŞTIĞI İLK GÜN SAKATLANMIŞTI

ABD kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan genç futbolcu, formasına kavuşmak için gün sayarken yaklaşık 10 gün önce yeniden sakatlanmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda Güler'in 26 Eylül tarihindeki antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığını belirtilmişti. Söz konusu duyuruda, "Real Madrid Sağlık Ekibi tarafından yapılan kontroller neticesinde Arda Güler'in sol arka adalesinde sakatlık tespit edilmiştir. Gelişmeler takip ediliyor." denilmişti.

İSPANYOL BASINI 2-3 HAFTA YOK DEMİŞTİ

İspanyol basınından ilk olarak Radio Marca, Arda Güler'in yaklaşık bir ay daha sahalardan uzak kalabileceğini öne sürmüştü.

Haberin Devamı

Daha Mundo Deportivo'da ise "Türk genç oyuncu yeniden sakatlandı ve bir ay sahalardan uzak kalabilir." ifadeleri kullanılırken, Marca'da ise "Arda Güler sol ön rektus kas sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak." denilmişti.

AS'ta yer alan haberde de "Kadroya ilk kez gireceği günün öncesinde Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Arda'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor." yazılmıştı.

DOKTORLAR NE DİYOR?

İspanyol basınından Relevo, Real Madrid'de ikinci sakatlığını yaşayan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin olarak üç farklı uzman doktordan görüş almıştı.

Haberin Devamı

"YAŞADIĞI SAKATLIĞIN İKİ ANA SEBEBİ VAR"

Atletico Madrid Sağlık Ekibi'nin eski başkanı Doktor Gonzalez şu açıklamayı yapmıştı: Dizinden ameliyat olduğunda sabırlı olmalı ve tamamen iyileşmesini beklemek gerektiğini söylemiştim. İkinci Ansu Fati olmasını istemiyoruz. Geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme süreci dikkatli bir şekilde yapılırsa uzun vadede yeni bir soruna yol açmaması gerekiyor. Yaşadığı sakatlığın iki ana sebebi var. Birincisi onu sahada görme arzusunun üstünde yarattığı baskı, diğeri ise henüz gelişmemiz vücuda sahip bir çocuktan bahsediyoruz.

"MAKSİMUM DİKKATLE ELE ALINMALI"

Ortopedi Cerrahisi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Ripoll: Diz ameliyatlarının ardından kas sakatlıkları sık görülür. Her kasın kendine has özellikleri vardır. İyileşmenin sağlıklı olması için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Arda'nın yaşındaki bir çocuğun diz ameliyatı maksimum dikkatle ele alınmalı. Futbolcunun geleceğini riske atıyoruz. Futbolcular, bir ay erken dönmek için kariyerinin 15 yılını tehlikeye atıyor.

Haberin Devamı

Travmatoloji ve Ortopedi Cerrahisi Uzmanı Doktor Mediavilla: Sakatlık süresini kasların üzerine binen yük ve maç oynama baskısı da etkiliyor.

ŞOKE EDEN TRANSFER İDDİASI!

İkinci sakatlığının rehabilitasyon sürecine devam eden Arda Güler için İspanya basınından şoke eden bir transfer iddiası gelmişti. Todo Fichajes'in haberine göre Real Madrid, 18 yaşındaki milli futbolcuyu devre arası transfer döneminde kiralık göndermeyi planlıyor.

Haberde Arda Güler'in tam performansla takıma dönüşünün Kasım ayını bulabileceği, Real Madrid'in yüksek temposuyla ilk maçlarına çıkmasındansa başka bir La Liga ekibinde kiralık olarak forma giyip lige alışmasının düşünüldüğü ifade edilmişti.

Haberin Devamı

İkinci yarı için kiralık gitmeye Arda Güler'in sıcak bakmaması halinde Real Madrid'de sezonun ikinci yarısında sergileyeceği performans, sonraki sezon kiralık gidip gitmemesi konusunda karar verilmesine yardımcı olacak.