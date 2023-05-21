Son Dakika: Real Madrid, Euroleague'de 11. kez şampiyon! Olympiacos, Llull'u durduramadı

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Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Final karşılaşmasında Olympiacos’u Sergio Llull’ün bitime 3.2 saniye kala gelen isabetiyle 79-78 yenerek 11’inci şampiyonluğunu elde etti.



Litvanya’nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena’da oynanan mücadeleye Olympiacos, Thomas Walkup, Isaiah Canaan, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov ve Moustapha Fall ilk 5’iyle başladı. Real Madrid’in ilk 5’i ise Nigel Williams-Goss, Dzanan Musa, Adam Hanga, Eli NDiaye ve Walter Tavares’ten oluştu. Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden Olympiacos, Canaan ve Papanikolaou’nun 3 sayılık isabetleriyle ilk 3 dakikayı 9-7 önde geçti. Vezenkov’un hücumda devreye girmesiyle farkı açmaya başaran Yunan ekibi, 3.20 kala farkı 9’a çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 19-10. Kalan bölümde farkı koruyan Olympiacos, ilk periyodu 24-17 önde geçti.



İkinci periyoda kenardan gelen oyuncuları Rodriguez ve Hezonja’nın hücumda bulduğu sayılarla başlayan Real Madrid, ilk yarının bitimine 6.47 kala Tavares’in bulduğu 2 sayılık isabetle skoru eşitledi: 29-29. Bu dakikanın ardından Real Madrid, üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulmaya devam etti ve son 3 dakikaya 4 sayı farkla önde girdi: 38-42. İlk yarının son bölümünü Olympiacos daha iyi oynayınca soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.



Üçüncü periyoda daha iyi başlayan taraf Olympiacos oldu. Yunan ekibi, hücumda Canaan’ın üst üste sayılarla periyodun son 5 dakikasına 5 sayı farkla önde girdi: 57-52. Kalan 5 dakikalık bölümde iki takım da skor bulmakta zorlanınca farkı koruyan Yunan ekibi, karar periyoduna 63-59 önde girdi.



Son periyodun ilk 2 dakikasında Vezenkov ile sayılar bulan Olympiacos, rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyınca son 8 dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 68-61. Bu dakikanın ardından Yunan ekibi, Vezenkov ile Madrid ekibi ise Rodriguez ile sayılar bulunca son 2 dakikaya 78-74 Olympiacos üstünlüğü ile girildi. 46 saniye kala Rodriguez’in 3 sayılık isabetiyle farkı 1’e indiren Real Madrid, savunmada rakibini durdurmayı başardı. Real Madrid, bitime 3.2 saniye kala Llull’ün iki sayılık isabetiyle öne geçti: 78-79. Son topta Sloukas’ın kullandığı iki sayılık şut girmeyince Real Madrid, parkeden 79-78 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.



REAL MADRID’İN 11’İNCİ ŞAMPİYONLUĞU



Real Madrid, EuroLeague finalinde Olympiacos’u 79-78 mağlup ederek tarihindeki 11’inci şampiyonluğu elde etti. İspanyol ekibi, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018’in ardından 2023 yılında da sezonu zirvede tamamlamayı başardı.



CHUS MATEO’DAN BÜYÜK BAŞARI



Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, Madrid ekibinin başındaki ilk yılında EuroLeague şampiyonluğu yaşamayı başardı. 2014-2022 yılları arasında İspanyol ekibinde asistan koçluk görevi üstlenen İspanyol başantrenör, Pablo Laso ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine getirilmişti. 54 yaşındaki İspanyol koç, başantrenör olarak ilk Euroleague Dörtlü Finali’nde şampiyonluğu İspanyol ekibine getirmeyi başardı.



DÖRTLÜ FİNAL’İN EN DEĞERLİ OYUNCUSU TAVARES



Litvanya’nın Kaunas şehrinde düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final’in en değerli oyuncusu Real Madrid takımından Walter Tavares seçildi. 31 yaşındaki tecrübeli pivot, Dörtlü Final organizasyonunda çıktığı 2 maçta 16.5 sayı, 12.5 ribaund, 2.0 blok ortalamaları yakalayarak en değerli oyuncu ödülünü elde etti.



SERGIO LLULL’DEN İLGİNÇ İSTATİSTİK



Real Madrid’e şampiyonluğu getiren basketi bitime 3.2 saniye kala kaydeden Sergio Llull’ün mücadeledeki tek isabeti de bu sayıydı. Tecrübeli oyuncu, 12 dakika 48 saniye oyunda kaldığı karşılaşmada 1/2 iki sayılık, 0/1 üç sayılık isabet ile oynarken karşılaşmayı 2 sayı, 1 ribaundla tamamladı.

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SALON: Zalgirio Arena



HAKEMLER: Sasa Pukl, Gytis Vilius, Mehdi Difallah



OLYMPIACOS: Walkup, Canaan 21, Papanikolaou 6, Vezenkov 29, Fall, Bolomboy 2, Black, Sloukas 6, McKissic 14, Larentzakis



REAL MADRID: Williams-Goss 9, Musa 6, Hanga 2, NDiaye 3, Tavares 13, Causeur 11, Hezonja 12, Fernandez 3, Rodriguez 15, Randolph 3, Llull 2



1’İNCİ PERİYOT: 24-17



İLK YARI: 45-45



3’ÜNCÜ PERİYOT: 63-59