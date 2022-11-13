Son Dakika: Rayo Vallecano ve Villarreal Türkiye'ye geliyor! İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı... Radamel Falcao detayı...

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İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile olmak üzere iki hazırlık mücadelesi yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 28 Kasım'da İspanya'dan yola çıkacak olan Rayo Vallecano, 30 Kasım'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, bu maçın ardından 3 Aralık'ta ise Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Rayo Vallecano böylece tarihinde ilk kez Türkiye'de Türk takımlarıyla karşılaşmış olacak.

RADAMEL FALCAO TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rayo Vallecano, hazırlık maçı duyurusunda Radamel Falcao ile Galatasaray'ın geçmişine ayrı bir parantez açtı. Söz konusu açıklamada, Rayo Vallecano'ya Galatasaray'dan transfer olan Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılı takımda başarılarla dolu iki sezon geçirdiği ve taraftarların kalbinde ayrı bir yeri olduğu belirtildi.

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VILLARREAL DE GELİYOR

Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal de Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelerek 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağını açıkladı.