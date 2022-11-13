Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

Son Dakika: Rayo Vallecano ve Villarreal Türkiye'ye geliyor! İstanbul'da Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı... Radamel Falcao detayı...

Güncelleme Tarihi:

#Rayo Vallecano#Villarreal#Galatasaray
Son Dakika: Rayo Vallecano ve Villarreal Türkiyeye geliyor İstanbulda Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı... Radamel Falcao detayı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 15:21

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ve Villarreal, Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçı yapacak. Radamel Falcao, eski takımına karşı forma giyecek.

Haberin Devamı

İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ile olmak üzere iki hazırlık mücadelesi yapacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; 28 Kasım'da İspanya'dan yola çıkacak olan Rayo Vallecano, 30 Kasım'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, bu maçın ardından 3 Aralık'ta ise Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Rayo Vallecano böylece tarihinde ilk kez Türkiye'de Türk takımlarıyla karşılaşmış olacak.

RADAMEL FALCAO TÜRKİYE'YE GELİYOR

Rayo Vallecano, hazırlık maçı duyurusunda Radamel Falcao ile Galatasaray'ın geçmişine ayrı bir parantez açtı. Söz konusu açıklamada, Rayo Vallecano'ya Galatasaray'dan transfer olan Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılı takımda başarılarla dolu iki sezon geçirdiği ve taraftarların kalbinde ayrı bir yeri olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

VILLARREAL DE GELİYOR

Rayo Vallecano'nun ardından Villarreal de Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelerek 3 Aralık'ta Fenerbahçe'yle, 6 Aralık'ta ise Galatasaray'la hazırlık maçları oynayacağını açıkladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rayo Vallecano#Villarreal#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD