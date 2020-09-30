Son Dakika | Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan Galatasaray sözleri! Falcao...

Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında konuşan Steven Gerrard, şu sözleri kullandı;

Joe Aribo ve Kemar Roofe sakat. Ryan Jack ve Brandon Barker iyileşti, takımla çalışmalara başladı. Cedric Itten'in dizinde bir problemi var. Oynaması zor.

Hafta sonu kazandık ama odağımızı çabucak önümüzdeki maça çevirmeliyiz. Oyuncular mutlu, kadroya geri dönenler de oldu. Maça iyi bir havada hazırlanıyoruz.

'FAVORİ GALATASARAY AMA...'

Galatasaray iyi bir takım, tecrübeli bir koça sahip. Bu turun zor olacağını biliyoruz, turlar ilerledikçe rakip kalitesi de artıyor. Favori onlar gözükebilir ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Ülke puanına olan katkımızın son yıllarda artmasından dolayı mutluyum. Ve şimdi önümüzde büyük bir maç var ve en iyi sonucu almak istiyoruz. Sakatlıklara takım olarak verdiğimiz reaksiyondan dolayı mutluyum.

'TAKIM GÜZEL BİR DURUŞ SERGİLEDİ'

Scott Arfield hiçbir zaman eksiklere rağmen oyun standartını düşürmedi. Jordan Jones, Cedric Itten, hepsi gerektiğinde kendilerine verilen görevleri yerine getirdi. Arfield, tüm takım için müthiş bir örnek oldu, güzel duruş sergiledi.

'GALATASARAY STOPER BÖLGESİNDE ÇOK GÜÇLÜ'

Rakibin en önemli bölgesi stoperler, çok güçlü olduklarını biliyoruz. Ve Falcao'yu bulma konusunda başarılılar. Korkumuz yok ama rakibe saygı duyuyoruz.

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