Son Dakika: Radamel Falcao'nun annesi Carmenza Zarate'den transfer açıklaması! "Hepsi dedikodu..."

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'daki geleceği yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun kariyer planlamasına dair annesi Carmenza Zarate'den açıklama geldi.

Sarı kırmızılı ekibin geçtiğimiz sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü, Galatasaray'da özellikle bu sezon beklentilerin altında kalmasının ardından ayrılık ihtimaliyle yüzleşmişti.

AMERİKA, KOLOMBİYA VE ARJANTİN İDDİALARI

Radamel Falcao'nun ismi, ara transfer döneminde, David Beckham'ın sahibi olduğu MLS Ligi takımlarından Inter Miami ile ismi ciddi şekilde şekilde anılmış ancak söz konusu transfer resmiyet kazanmamıştı.

Deneyimli golcünün diğer potansiyel yeni adresleri olarak ise ülkesinin takımlardan Millonarios ve alt yapısından yetiştiği Arjantin devi River Plate gösterilmişti. Ancak bu iddialar da imzaya dökülmemişti.

"OĞLUM GALATASARAY'DA ODAKLANMIŞ DURUMDA, HER ŞEY DEDİKODU"

Sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin konuşan annesi Carmenza Zarate, oğlunun gündeminde şimdilik ayrılık olmadığını ve ismi geçen takımlara transferi konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadığını anlattı.

Carmenza Zarate, "Radamel çok saygılır biridir. Şu an Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor ve an itibariyle Türkiye'deki takımına katkı sağlamaya odaklanmış durumda. Geleceği Tanrı'nın elinde. Millionarios, River Plate ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olacağı yönünde söylentiler var. Kesinlikşe şu an için bir gelişme yok. Fiziksel ve zihinsel olarak tamamen Galatasaray'a odaklanmış durumda. Diğer her şey dedikodu..." ifadelerini kullandı.

27 HAFTANIN 16'SINDA SAKAT

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 resmi maça çıkan Radamel Falcao, sarı kırmızı takıma 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. İstanbul kariyerinde oynamadığı maçlar, oynadığı maçları geçen tecrübeli isim, bu sezon 16 maçta sakatlığı sebebiyle süre alamadı.

MOSTAFA MOHAMED 1 AYDA GEÇTİ

Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen Mostafa Mohamed, şimdiye dek süre aldığı 6 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırarak bu alanda mevkidaşı Radamel Falcao'yu bir ay gibi kısa bir sürede geride

Kolombiyalı forvetin Galatasaray kariyerinde oynadığı toplam 32 maçta ise 16 golü bulunuyor.

