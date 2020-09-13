MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Radamel Falcao'dan mesaj gibi performans!
GeriFutbol Son Dakika | Radamel Falcao'dan mesaj gibi performans!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 13.09.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Radamel Falcao'dan mesaj gibi performans!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Geçen sezon 34 lig maçının 18’ini kaçıran Radamel Falcao, bu kez müthiş başladı. Çok iyi bir kamp dönemi geçiren Kolombiyalı yıldız, Gaziantep mücadelesinde 2 gol, 1 asitlik performansıyla şov yaptı, “Beni bu sezon izleyin” mesajı yolladı.

7
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyük umutlar ve ciddi bir maliyetle geldiği Galatasaray’da ilk sezonunda üst üste sakatlıklar yaşayan ve ligde tam 18 maç kaçıran tecrübeli yıldız, bu sezona süper bir giriş yaptı.

Gaziantep FK karşısında penaltıdan ağları havalandıran Falcao, Feghouli’nin pasında da usta işi bir vuruşla ağları havalandırdı. Falcao, Emre Kılınç’ın golünde ise asiste imza atan isimdi.

Mücadelenin ilk yarısına damga vuran 33 yaşındaki süperstar, bu sezon bambaşka bir performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi. Sezon biter bitmez bireysel çalışmalar yapan, sonrasında hazırlık kampını da çok iyi geçiren Falcao, fiziksel anlamda son yıllardaki en fit dönemlerinden birini yaşıyor.

Taraftar için gitmemişti

Geride bıraktığımız sezon çıktığı 16 lig karşılaşmasında 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Falcao, transfer teklifleri almasına rağmen Galatasaray taraftarına kendini affettirmek için Türkiye’de kalacağını söylemişti. El Tigre, ligin ilk maçındaki görüntüsüyle tam anlamıyla güven verdi. (Fanatik)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle