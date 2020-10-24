Son Dakika | Radamel Falcao için resmi açıklama! Yeni durağı...

Spor Arena Dış Haberler | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği konusundaki soru işaretleri giderek artıyor.

Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarının ardından hakkında çıkan transfer söylentileri alevlenen Radamel Falcao için Arabistan'dan çarpıcı bir itiraf geldi. Al Ittihad’ın Sportif Direktörü Ali Diab, Kolombiyalı golcü ile ilgilendiklerini doğruladı.

BİZZAT AÇIKLADI

Kulübün transfer politikasına dair bir demeç veren Ali Diab, Bony'nin takımdaki durumunun belirsiz olduğunu ve olası bir ayrılık durumund en az onun kadar üst düzey bir golcü almak istediklerini ifade etti.

Ali Diab, "Bony'nin durumu kafa karıştırıcı. En az onun kadar üst düzey bir forvet almak istiyoruz. Bu isimlerden biri Radamel Falcao olabilir" şeklinde konuştu.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de yenilseydik. Falcao gelecek, goller atacak, 500 bin forma satacak dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin!"