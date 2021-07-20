Son Dakika: PSV maçı öncesi Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a başarı dileği

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında PSV ile karşılaşacak Galatasaray'a, Oğulcan'ın transferi nedeniyle sorun yaşadığı Rizespor'dan destek geldi.

PSV ile oynanacak maç öncesi sarı kırmızılı takıma başarı dileyen Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan mesajda, iki kulübün logolarının yan yana olduğu bir görsel paylaşıldı.

Rizespor, sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle Oğulcan Çağlayan'la davalık olmuş ve Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti.

Sarı kırmızılılar, PSV maçı öncesi Oğulcan'a lisans çıkaramamış ve Karadeniz ekibiyle karşı karşıya gelinmişti.

İşte o paylaşım: