MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: PSV maçı öncesi Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a başarı dileği
GeriFutbol Son Dakika: PSV maçı öncesi Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a başarı dileği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 20.07.2021 - 19:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika: PSV maçı öncesi Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a başarı dileği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: PSV maçı öncesi Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a başarı dileği

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, eski futbolcusu Oğulcan Çağlayan nedeniyle sorun yaşadığı Galatasaray'a, PSV maçı öncesi başarı diledi.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında PSV ile karşılaşacak Galatasaray'a, Oğulcan'ın transferi nedeniyle sorun yaşadığı Rizespor'dan destek geldi.

PSV ile oynanacak maç öncesi sarı kırmızılı takıma başarı dileyen Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespordan Oğulcan Çağlayan açıklaması
Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması
Galatasaraydan Oğulcan Çağlayan açıklaması TFFnin yaptığı hukuksuzdur
Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! 'TFF'nin yaptığı hukuksuzdur'

Öte yandan mesajda, iki kulübün logolarının yan yana olduğu bir görsel paylaşıldı.

Rizespor, sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği gerekçesiyle Oğulcan Çağlayan'la davalık olmuş ve Galatasaray'la karşı karşıya gelmişti.

Sarı kırmızılılar, PSV maçı öncesi Oğulcan'a lisans çıkaramamış ve Karadeniz ekibiyle karşı karşıya gelinmişti.

İşte o paylaşım:

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi