Son Dakika: PSV - Galatasaray maçında Fernando Muslera'dan 2 büyük hata

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında PSV'ye konuk olan Galatasaray, maça şok bir golle başladı.

Fatih Terim, sahaya Muslera, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda Turan, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel 11'ini sürerken karşılaşmaya ev sahibi PSV etkili başladı.

Maçın ilk düdüğünün hemen ardından prese başlayan PSV Eindhoven, stoper Marcao ve kaleci Fernando Muslera'ya yapılan baskıda golü buldu.

ZAHAVI TEK BAŞINA GOLÜ ATTI

Müsabakanın ikinci dakikasında savunma oyuncusu Marcao, Eran Zahavi'nin baskısında topu kaleci Muslera'ya döndü.

Topu kontrol etmekte güçlük çeken Uruguaylı file bekçisi, İsrailli golcünün presinde topu kaptırınca Zahavi'ye sadece meşin yuvarlağı filelere göndermek kaldı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Fernando Muslera'nın büyük hatası sonrasında gelen gole bütün takım futbolcuları üzülürken Uruguaylı arkadaşlarından el hareketiyle özür diledi.

Büyük hataya imza atarak takımının geriye düşmesine neden olan Muslera'yı, takım arkadaşları teselli etti.

FATİH TERİM İNANAMADI

Sarı kırmızılılarda deneyimli teknik adam Fatih Terim, yenen hatalı golün ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

Öfkeyle oyuncularına direktiflerde bulunan Terim, daha sonra kulübeye yönelerek bir süre oturdu.

İKİNCİ BÜYÜK HATA

Maçta kötü bir performans sergileyen 35 yaşındaki file bekçisi, müsabakanın 88. dakikasında Mario Götze'nin attığı golde yine büyük bir hataya imza attı.

Sol kanattan açılan ortaya Alman futbolcu etkisiz bir kafa vuruşu yaparken topu tokatlamaya çalışan Muslera, başaramayınca skor 5-1'e geldi.

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