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Son Dakika: PSG'de Zinedine Zidane sesleri! İlk kez bu kadar yakın...

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#Zinedine Zidane#Psg#Transfer
Son Dakika: PSGde Zinedine Zidane sesleri İlk kez bu kadar yakın...
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 15:21

Yıllardır astronomik harcamalara rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanamayan Paris Saint Germain'de fatura yine teknik direktöre kesiliyor. Christophe Galtier ile yollarını ayırmayı planladığı iddia edilen başkent temsilcisinin, Zinedine Zidane ile ilgilendiği öne sürüldü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenerek Devler Ligi lanetinden kurtulamayan Paris Saint Germain'de teknik direktör Christophe Galtier'in koltuğu tehlikede.

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; başarısız sonuçların devam etmesi halinde Christophe Galtier'in görevine son verilmesine kesin gözüyle bakılırken; taraftarlar takımın Zinedine Zidane'a emanet edilmesini istiyor.

İLK KEZ BU KADAR YAKIN

Son olarak Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane'ın ismi daha önce de Paris Saint Germain ile anılmış ancak görüşmeler ve anlaşma resmiyet kazanmamıştı. Fransız teknik direktörün, başkent temsilcisine ilk kez bu kadar yakın olduğu öne sürüldü.

Zinedine Zidane'nın Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeyi beklediği ancak Didier Deschamps'nın sözleşmesinin 2026 yılına uzatılmasının ardından bu ihtimalin şimdilik imkansız olması sebebiyle Paris Saint Germain'e sıcak baktığı belirtildi.

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REAL MADRID'E DÖNER Mİ?

Zinedine Zidane'nın olası diğer adreslerinin yeniden Real Madrid ve Juventus olabileceğinin altı çizilirken Bundesliga ve Premier Lig'de bir takım çalıştırma ihtimalinin gerçekçi olmadığı vurgulandı.

 

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#Zinedine Zidane#Psg#Transfer

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