Son Dakika | PSG hocası Tuchel'den Başakşehir itirafı

PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'in açıklamaları şu şekilde:

Sonuç iyiydi ama nasıl kazandığımıza gelirsek 'şöyle böyle' diyebilirim. Maça zor girdik. Ritim eksikliğimiz vardı. Oyunu açmalarına izin verdik. Basit top yapabildiler. İlk yarıya göre ikinci yarı daha iyiydik. Bizim için en iyi maçımız değildi. Eksiklerimiz ve sakatlarımız vardı. Her maçta bizden yüksek beklenti olmamalı. Elimizden geleni yapıp daha iyi için çalışacağız.

"Bu sezona iyi hazırlanamadık"

Geçen sene final oynadık ama bu sene yeni bir sezon. Tatil yapamadık, dinlenemedik. Çalışma dönemimiz çok verimli olmadı. Hemen bu sezona hazırlanmaya başladık. Oyuncular için de bu ara iyi geçmedi. Bu da mental olarak oyuncularımı zorluyor. Her yıl 60-65 maç yapan oyunculardan yüksek performans bekleyemezsiniz. Seneler sonra hazırlık sürecimiz kötü geçti. Milli maçları da göz önünde bulundurmalısınız. İki ay oldu başlayalı ve tekrar zorlamak kolay değil. Oyuncularımı motive etmeye çalışıyorum, onlar için de zor bir durum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Gruptan çıkmak istiyoruz. Kendi ligimizde de önemli maçlarımız var. Manchester maçımız da zor olacak. Gruptan çıkmak bizim için kolay olmayacak. Odaklanıp performansımızı artırmalıyız.

Fransa'daki koronavürüs önlemleri...

Fransa'da pandemi ile ilgili yeni önlemler alınması gündemde. Bu önlemlerin insanları ne kadar etkilediğini biliyoruz. Benim oyuncularım da bundan etkileniyor. Fransa Cumhurbaşkanının yeni önlemlerle ilgili tam olarak ne dediğini bilmiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kolay değil.

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