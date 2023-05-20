Son Dakika: Premier Lig'de şampiyon Manchester City! Arsenal, Nottingham'a kaybedince...

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Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren Nottingham Forest'a 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, bitime 3 maç kala Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

ÜST ÜSTE 3. SEZON

Sezonu uzun süre geride götüren Pep Guardiola'nın öğrencileri, ligde son 11 maçını kazandı ve zirveye yerleşti. Arsenal'in Nottingham'a puan kaybıyla birlikte Manchester City üst üste 3. kez mutlu sona ulaştı.

HAALAND VE DE BRUYNE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI OLDU

Sezon başında Borussia Dortmund’dan 60 milyon Euro’ya Manchester City’e transfer olan Norveçli oyuncu Erling Haaland, City’nin şampiyonluğunda en önemli isimlerden biri oldu. Premier Lig’de 33 maçta forma giyen 22 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Kevin De Bruyne de şampiyonluk yolunda yaptığı asistlerle takımını sırtladı. Ligde toplamda 30 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 7 gol ve 18 asistlik katkı vererek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

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Premier Lig'DE PUAN DURUMU;

1- Manchester City - 85 puan(-2)

2- Arsenal - 81 puan

3- Newcastle - 69 puan(-1)