Son Dakika: Premier Lig'de bir devir sona erdi! Burnley'de Sean Dyche ile yollar ayrıldı... 10 yılda kulüp tarihine geçmişti...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley, 30 Ekim 2012 tarihinden bu yana takımın başında olan teknik direktör Sean Dyche ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Burnley Futbol Kulübü olarak teknik direktör Sean Dyche, yardımcıları Ian Woan, Steve Stone ve kaleci antrenörü Billy Mercer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dyche, kulübümüzde görev aldığı 9.5 yıl ile Premier Lig'in en uzun süre görevde kalan teknik adamı konumundaydı ve kulüp tarihimizin en başarılı isimlerinden biriydi. Onun yönetiminde iki kez Premier Lig'e yükseldik ve 51 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katıldık" denildi.

51 YIL SONRA AVRUPA'YA TAŞIDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Burnley Başkanı Alan Pace ise, "Öncelikle geride kalan 10 yılda başardıkları için Sean Dyche ve ekibine sen samimi tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Turf Moor'daki görev süresi boyunca saha içinde ve dışında otorite sahibiydi. Oyuncular, personel, taraftarlar ve genel futbol kamuoyu tarafından saygı görüyordu. Ancak bu sezon aldığımız sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Sezonun sonun 8 hafta kalmışken böylesine bir karar almak bizim için çok zordu. Ancak takımın Premier Lig'de kalabilmesi mevcut kadroya en iyi fırsatı vermemiz gerektiğini hissettik." ifadelerini kullandı.

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YERİNE KİM GEÇECEK?

Sean Dyche'in yerine geçici olarak U23 takımının antrenörü Mike Jackson göreve getirildi. Bu hafta sonu oynanacak West Ham United mücadelesinde kulübede Mike Jackson, Paul Jenkins ve Connor King olacak. Takım kaptanı Mee'nin de West Ham United maçı hazırlıkları kapsamında teknik heyette görev alması bekleniyor.

Yeni teknik direktör konusunda önemli mesajlar veren Başkan Pace, "Sean Dyche'nin yerini kiminle dolduracağımıza dair süreç başladı. İlerleyen günlerde taraftarlarımızı bilgilendirmek için yeni açıklamalarımız olacak." şeklinde konuştu.

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BURNLEY BU SEZON NE YAPTI?

İngiltere Premier Lig'de 30 haftada yalnızca 4 galibiyet elde eden Burnley, 12 kez rakipleriyle berabere kalırken 14 sefer de sahadan mağlup ayrıldı. 24 puanı bulunan Burnley, 24 puanla 18. sırada bulunuyor ve küme düşme hattında yer alıyor. Küme düşme hattına en yakın takım olan 17. Everton'ın ise 28 puanı var.

30 maçta 25 gol kaydeden Lancashire ekibi, ligin son sırasında yer alan Norwich City'nin ardından en kötü hücum performansına sahip ikinci takım konumunda bulunuyor.

BURNLEY KARİYERİNDE NELER BAŞARDI?

Antrenörlük kariyerine Watford'un altyapısında başlayan Sean Dyche, 2012'de Burnley'nin başına geçti. Kulübü 9.5 sezonda iki kez Premier Lig'e çıkartan Sean Dyche, 2017-18 sezonda takımı 51 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

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Ligi 7. sırada bitiren Dyche'ın ekibi, Avrupa Ligi elemelerindeki 2.turunda Aberdeen'i, 3. ön eleme turunda ise Başakşehir'i elemişti. Play-off turunda ise Burnley, Olympiacos'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

BAYRAĞI JURGEN KLOPP'A DEVRETTİ

Yaklaşık 10 yıldır takımın başında bulunan başarılı teknik adam, Premier Lig'de bir takımın başında en uzun süre görev yapan isim konumundaydı. Söz konusu ayrılık kararıyla bu unvan, 6.5 yıldır Liverpool’un başında olan Jurgen Klopp’a geçti. Jurgen Kloop'un ardından bu unvan, 5.5 yıldır Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola'nın olacak.

FUTBOLCULAR BU SABAH ÖĞRENDİ

The Athletic'in haberine göre alınan ayrılık kararını Burnyle futbolcuları sabah erken saatlerde öğrendi.

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BU SEZON KOVULAN 10. TEKNİK DİREKTÖR

50 yaşındaki çalıştırıcı; Xisco Munoz, Steve Bruce, Nuno Espirito Santo, Daniel Farke, Dean Smith, Ole Gunnar Solskjaer, Rafa Benitez, Claudio Ranieri ve Marcelo Bielsa'dan sonra Premier Lig'de bu sezon görevine son verilen 10. teknik adam oldu.