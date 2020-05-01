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GeriFutbol Son Dakika | Premier Lig kulüpleri, sezona devam etmek istiyor!
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2020 - 18:30,Son Güncelleme:

Son Dakika | Premier Lig kulüpleri, sezona devam etmek istiyor!

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Son Dakika | Premier Lig kulüpleri, sezona devam etmek istiyor!
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Premier Lig kulüpleri, 2019-2020 sezonunda kalan maçları oynamak istediklerini açıkladılar.

İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.

Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.

 

Son Dakika | Premier Lig kulüpleri, sezona devam etmek istiyor

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