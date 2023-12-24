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Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 13. haftasında karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 4. periyot oynanırken beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

SÖZLÜ ATIŞMA SONRASI OLAY





Bitime 4 dakika kala Galatasaray Ekmas'ın kaptanlarından Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş, sözlü olarak atıştı.

Bu tartışma sonrasında Göksenin Köksal teknik faul alırken; Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ta basketbol şube sorumlularının bulunduğu bölüme gitti.

Bu kez de Galatasaraylı taraftarlar ile Beşiktaşlı yöneticiler arasında tansiyonu oldukça yüksek bir tartışma yaşandı.

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SALON DIŞINA ALINDILAR





Sarı - kırmızılı taraftarlara güvenlik güçleri engel olurken, sinirlerine hakim olmakta güçlük çeken Umut Tahir Güneş'in parmağını sallayarak hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü. Daha sonra Beşiktaşlı yöneticiler salon dışına alındı.

Karşılaşma ise faul atışıyla kaldığı yerden oynanmaya devam etti.