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Son dakika: Potadaki derbide gerginlik! Göksenin Köksal ile Beşiktaş Yöneticisi Umut Tahir Güneş atıştı, gerginlik taraftarlara da sıçradı! Yöneticiler salon dışına alındı...

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#Basketbol Süper Ligi#Galatasaray#Beşiktaş
Son dakika: Potadaki derbide gerginlik Göksenin Köksal ile Beşiktaş Yöneticisi Umut Tahir Güneş atıştı, gerginlik taraftarlara da sıçradı Yöneticiler salon dışına alındı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 15:12

Son dakika haberleri: Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet karşı karşıya geldi. Müsabakada 4. çeyrek oynanırken, parkenin kenarı bir anda karıştı. Galatasaraylı Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş büyük bir tartışma yaşadı. İşte detaylar...

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Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 13. haftasında karşılaştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 4. periyot oynanırken beklenmedik bir gerginlik yaşandı.

SÖZLÜ ATIŞMA SONRASI OLAY

Son dakika: Potadaki derbide gerginlik Göksenin Köksal ile Beşiktaş Yöneticisi Umut Tahir Güneş atıştı, gerginlik taraftarlara da sıçradı Yöneticiler salon dışına alındı...

Bitime 4 dakika kala Galatasaray Ekmas'ın kaptanlarından Göksenin Köksal ile Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş, sözlü olarak atıştı.

Bu tartışma sonrasında Göksenin Köksal teknik faul alırken; Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş'ta basketbol şube sorumlularının bulunduğu bölüme gitti.

Bu kez de Galatasaraylı taraftarlar ile Beşiktaşlı yöneticiler arasında tansiyonu oldukça yüksek bir tartışma yaşandı.

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SALON DIŞINA ALINDILAR

Son dakika: Potadaki derbide gerginlik Göksenin Köksal ile Beşiktaş Yöneticisi Umut Tahir Güneş atıştı, gerginlik taraftarlara da sıçradı Yöneticiler salon dışına alındı...

Sarı - kırmızılı taraftarlara güvenlik güçleri engel olurken, sinirlerine hakim olmakta güçlük çeken Umut Tahir Güneş'in parmağını sallayarak hararetli bir şekilde konuştuğu görüldü. Daha sonra Beşiktaşlı yöneticiler salon dışına alındı.

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Karşılaşma ise faul atışıyla kaldığı yerden oynanmaya devam etti.

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#Basketbol Süper Ligi#Galatasaray#Beşiktaş

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