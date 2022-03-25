Son Dakika: Portekiz karşısında tarihi fırsat kaçırdık! Kuzey Makedonya ihtimali ve İtalya'da Mancini depremi...

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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası vizesi yolunda tarihi bir fırsatı kaçırdı.

Ay yıldızlı ekibimiz, Dragao Stadı'nda Portekiz'i mağlup etmesi durumunda, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Avrupa şampiyonu İtalya'yı 90+3'te attığı golle elemeyi Kuzey Makedonya'yla Konya'da karşılaşacaktı.

Kuzey Makedonya, 29 Mart Salı günü finalde Portekiz ile kozlarını paylaşacak.

UZATMALARDA GELEN MUCİZE

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında İtalya, Renzo Barbera'da Kuzey Makedonya'yı ağırladı.

İlk yarıda gol sesi çıkmazken, konuk ekip 90+2. dakikada Trajkovski'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Son Avrupa şampiyonu İtalya sahadan 1-0 mağlup ayrılırken, adını finale yazdıran Kuzey Makedonya, finalde Portekiz ile karşılaşacak.

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TARİHTE BİR İLK

Kuzey Makdeonya'ya 1-0 mağlup olan İtalya, tarihinde ilk kez üst üste iki Dünya Kupası kaçıracak.

İSTİFASI BEKLENİYOR

İtalya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kuzey Makedonya'ya elenmeleri dolayısıyla büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Mancini'nin istifası bekleniyor.

Sahasında ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden İtalya'da Teknik Direktör Mancini, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mancini, "Geçen temmuzda Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak, kariyerimin en büyük sevincini yaşadım. Şu an ise en büyük hayal kırıklığını yaşadım. Futbol böyle, bazen inanılmaz şeyler olabiliyor." dedi.

Deneyimli teknik adam maçı analiz etmekte zorlandığını belirterek, "Skoru dahi bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası’nı hak ederek kazanmıştık, aynı zamanda şans da bize eşlik etmişti. Ama sonrasında o şansımız talihsizliğe dönüştü. Kaybedince acı çekmek zorundasın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Belki de bu noktaya gelmemeliydik." diye konuştu.

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İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'ya kendisine duyduğu güvenden ötürü teşekkür eden Mancini, bununla birlikte şu anda geleceği için konuşmanın zor olduğunu ifade etti.

İTALYAN BASINI FACİA VE FELAKET MANŞETİNDE BİRLEŞTİ

İtalya’nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı.

Çok sayıda medya kuruluşu, İtalya’nın üst üste ikinci defa Dünya Kupası’na katılamayacak oluşunu "son dakika" haberi olarak "Facia" ya da "Felaket" şeklinde duyurdu.

Önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Gök-mavililer"in elenmesini internet sitesinden "İnanılmaz, bir başka felaket: İtalya bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında" manşetini attı.

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La Gazzetta dello Sport da "İtalya faciası: Yeniden Dünya Kupası’nın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın elendiğini duyurdu.

Tuttosport da "İtalya felaketi: Gök-mavili kabus. Mancini Kuzey Makedonya’ya kaybediyor ve Dünya Kupası dışındayız." başlığını kullandı.