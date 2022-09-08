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Son Dakika: PFDK, Josef de Souza kararını açıkladı!

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#PFDK#Josef De Souza#Beşiktaş
Son Dakika: PFDK, Josef de Souza kararını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 20:11

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

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Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında yaşananların ardından kırmızı kart gören Josef de Souza için verilen karar açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle Josef De Souza için otomatik cezası dışında bir ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

ANKARAGÜCÜ'NE CEZA

Ankaragücü ise 1 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Başkent ekibine 300 bin TL de para cezası verildi.

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İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI;

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 202, 203, 204, 205, 206, DOĞU TRİBÜN 302, 303, 304, KUZEY KALE ARKASI 402, 403, 404, 405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsüne aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA

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#PFDK#Josef De Souza#Beşiktaş

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