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Basketbol
Haber Giriş: 30.10.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi!

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Son Dakika | Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi!
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Yunanistan'ın basketbol devi Panathinaikos'un sahibi ve başkanı olan Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi.

Spor Arena Dış Haber | Yunan basınında yer alan haberde Perşembe akşamı evinde göğüs ağrısı çeken Dimitris Giannakopoulos'un hastaneye kaldırıldığı, yapılan kontrollerin ardından kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

Atina'da bir hastanede kontrol altından tutulan 46 yaşındaki Dimitris Giannakopoulos'un durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son Dakika | Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos kalp krizi geçirdi

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