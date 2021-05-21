Son Dakika: Ozan Kabak'tan Liverpool ve transfer açıklaması!

Liverpool'un devre arasında satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve 21 milyon euro ödemesi halinde Scalke'den bonservisini alacağı Ozan Kabak, The Times'a konuştu.

İşte Ozan Kabak'ın açıklamaları,

Jürgen Klopp geleceğimle ilgili henüz bir şey söylemedi. Şimdiye kadar bu konu hakkında konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz

KEYİF ALDIM

Önümüzdeki sezon ne olacağını göreceğiz, ancak her ne olursa olsun burada olmaktan gerçekten keyif aldım ve herkesin benim için yaptıklarına teşekkür ederim

KALMAK İSTİYORUM

Burası Liverpool. Tabii ki kalmak istiyorum. Jurgen gibi bir menajerle çalıştım. Şimdi yıldızlarla ilgili daha çok deneyimim var. Yıldız olduklarını söyleyebilirim. Ekibimizde çok sayıda yıldız var. Onlarla çalışmak bile insanı daha iyi yapar. Maçta gelişiyorsunuz, antrenmanda bile gelişiyorsunuz. Kalıp, kalmamadan bağımsız olarak, bu beş benim için oldukça iyi ve eğitici geçti.

DAHA İYİ OLABİLİRİM

Jürgen Klopp'un bir kararının olduğunu düşünüyorum. Tabii ki genç bir oyuncuyum, bazı şeyleri daha iyi yapabilirim ama kariyerimde daha uzun bir yol var ve daha iyi bir oyuncu olabilirim. Virgil, Joel Matip, Joe Gomez gibi oyuncularla sıkı antrenman yaptım. Çok iyi stoperler var ve onlarla, Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle antrenman yapmaya devam edersem, daha iyi olabilirim