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Geri Futbol Son dakika | Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04'te David Wagner'in görevine son verildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Son dakika | Ozan Kabak'ın takımı Schalke 04'te David Wagner'in görevine son verildi

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Bundesliga takımlarından Schalke 04 teknik direktör David Wagner'in görevine son verdi. Sezonun ilk maçında Bayern Münih'e 8-0, dün de Ozan Kabak'ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Werder Bremen'e 3-1 yenilen Schalke 04, ligde son sırada bulunuyor.

Schalke kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, David Wagner ve ekibinin görevine son verildiği ifade edilerek yerine gelecek hocanın daha sona belirleneceği ifade edildi.

Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Schalke 04 sezonun ilk maçında Bayern Münih'e 8-0, dün oynanan maçta da Werder Bremen'e 3-1 mağlup olmuştu.
Schalke 04 bu sonuçlarla ligde son sırada bulunuyor.

Son dakika | Ozan Kabakın takımı Schalke 04te David Wagnerin görevine son verildi

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