Son Dakika: Ozan Kabak resmen Hoffenheim'da!

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Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, milli stoper Ozan Kabak ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki savunmacı, "Hoffenheim'a geldiğim için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden birisi ve özellikle genç oyuncuların yetişmesi açısından muazzam bir ünü var. Takımla ve yeni teknik heyetimle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Hemen antrenmanlara başlayabileceğim için çok mutluyum." dedi.

Hoffenheim Futbol Direktörü Alexander Rosen ise "Güçlü ve dinamik ikili mücadeleleri başta olmak üzere Ozan son derece güçlü bir savunmacı. Buna ek olarak hızlı ve mükemmel bir hava hakimiyeti var. Bu özelliği de onu rakip kaledeki set hücumlarında dahi tehlikeli hale getiriyor. Genç yaşına rağmen birçok iniş çıkış yaşadı ve bu tecrübeler kişiliğinin olgunlaşmasını sağladı. Geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana savunmaya takviye yapma ihtiyacımız olduğunu söylüyordum nihayet Ozan Kabak'ın hem karakteri hem de futboluyla aradığımız kriterlere uyduğuna ikna oldum." ifadelerini kullandı.

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BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

Fabrizio Romano, Ozan Kabak'ın 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a imza attığını öne sürdü.

11 MİLYON EUROYA STUTTGART'A GİTMİŞTİ

2018 yılında Galatasaray 'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak daha sonra Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.

GALATASARAY ALTYAPISININ MEYVESİ

Ozan Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonunda kulübü Stuttgart'ın küme düşmesiyle sözleşmesinde yer alan "oynadığı kulüp küme düşerse 15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi doğrultusunda, 30 Haziran 2019 tarihinde, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 tane de gol kaydetti.

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Kabak, İngiltere'de ise Liverpool ve Norwich City formalarını terletti.