Son Dakika | Orkun Kökçü Arsenal'e imza atıyor! 120 milyon...

Spor Arena Dış Haberler | Avrupa’nın gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak gösterilen Feyenoord’un 19 yaşındaki Türk yıldızı Orkun Kökçüyü, İngiliz devi Arsenal transfer etmek için harekete geçti.

Arsenal scout ekibi tarafından 18 aydır izlenen ve hakkında olumlu rapor verilen genç yetenek için düğmeye basan İngiliz ekibi, 15 milyon poundu (120 milyon) gözden çıkarırken EUEO 2020 öncesi bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Orkun bu sezon Feyenoord formasıyla 29 resmi maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



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