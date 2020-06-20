Son Dakika | Okan Buruk'tan Galatasaray maçı yorumu: 'Zor olacak ama...'

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik.

GALATASARAY'IN ÖNÜNDEYİZ

Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz, şampiyonluk yarışında yine kazanmak istiyoruz. Elbette zor maç olacak ancak şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık."