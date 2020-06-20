Son Dakika | Okan Buruk'tan Galatasaray maçı yorumu: 'Zor olacak ama...'
Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk maç sonunda açıklamalar yaptı.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları;
Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik.
GALATASARAY'IN ÖNÜNDEYİZ
Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz, şampiyonluk yarışında yine kazanmak istiyoruz. Elbette zor maç olacak ancak şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık."
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