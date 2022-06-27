Son Dakika: Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ilk maçına çıkıyor! Program paylaşıldı...

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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmzılılar, bugün sahaya iniyor.

Sarı kırmızılı ekip, 7-19 Temmuz'da Avusturya'da Graz yakınlarında kamp yapacak. İkinci etap çalışmaları ise 26-30 Temmuz'da yine Avusturya'da Insbruck yakınlarında olacak.

MAÇ PROGRAMI PAYLAŞILDI

Sarı-kırmızılı ekip Avusturya'da Strum Graz ile hazırlık maçında karşılaşacak. Siyah-beyazlı kulüp resmi siteden yaptığı duyuruyla maç programını paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor. 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 19.30'da Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma aynı zamanda SKSturm.TV'den de canlı yayınlanacak." denildi.