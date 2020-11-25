Son Dakika | Okan Buruk, Manchester United - Başakşehir maçı sonrası açıkladı

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

Sayılara baktığımızda iki takımın sayıları da birbirine yakın. Oyunda fark yaratan oyuncu Bruno Fernandes oldu. Bugün Cavani faktörünü de saymak lazım. Hücum anlamında daha çok baskı yaptılar. Hücum anlamında daha çok baskı yaptılar. Erken yediğimiz gol var. Maça da iyi başlamadık.

'BU SONUCU BEKLEMİYORDUK'

2. yarı değişiklikler yaptık. Oyun sistemini değiştirdik. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı, 2-1 yapabilirdik. 3-1 sonrası rakip kaleye gittik. Belki 3-2'yi yakalayıp yine maçın içine girebilirdik. 90 dakika boyunca mücadele eden bir Başakşehir vardı. 3-0 sonrası maçı bırakmadılar. İstemediğimiz bir sonuç. 4-1 gibi bir sonuç beklemiyorduk.

'FUTBOLUN İÇİNDE BUNLAR VAR'

Rakibimiz galibiyeti hak etti. Bireysel hatalar oldu. İlk golde belki rakibin becerisi. 2. ve 3. golü bireysel hata olarak görebiliriz. 4. maçı oynuyoruz, artık tecrübesizlik dememek lazım. Futbolun içinde bunlar var. Bireysel hatalar oluyor.

'HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ'

Şimdi oynayacağımız 2 takımla da aramızda 3'er puan fark var. Hiçbir şey bitmedi bizim için. Grup 3.'lüğü, 2.'liği için şansımız devam ediyor. Elimizden geleni yapacağız.

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