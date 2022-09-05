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Son Dakika: Oğuzhan Akgün'den küfür açıklaması! Faruk Koca ve Ömer Erdoğan'ın sözlerine cevap...

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#Oğuzhan Akgün#Ömer Erdoğan#Faruk Koca
Son Dakika: Oğuzhan Akgünden küfür açıklaması Faruk Koca ve Ömer Erdoğanın sözlerine cevap...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 08:50

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve teknik direktör Ömer Erdoğan, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri maçın ardından Oğuzhan Akgün'ün küfür ettiğini söylemişti. Akgün'den konu ile ilgili açıklama geldi.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Ankaragücü Faruk Koca, "Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Akgün maç sonu bize küfür etti. Birçok kişi şahit. Yayıncı kuruluşa da sordular. Yedek kulübesine ve hocaya küfür etti." dedi.

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Teknik direktör Ömer Erdoğan ise, "Oğuzhan Akgün diye genç bir arkadaş giderken hem kulübemize hem taraftarlarımıza küfür etti. Tahrik etti. Çok ciddi üzüldüm buna. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz ama önce kaliteli insan kazandıralım, sonra oyuncu yetişir. Bu yaşta bu saygısızca hareket... Bunun devamında olayların ateşlenmesi nedeniyle çok ağır bir ceza gelecek. Bize yazık değil mi? Daha ciddi eğitim verelim." dedi.

Oğuzhan Akgün ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, herhangi bir sporcuya ve taraftara küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kullandı.

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#Oğuzhan Akgün#Ömer Erdoğan#Faruk Koca

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