Son Dakika: Oğuzhan Akgün'den küfür açıklaması! Faruk Koca ve Ömer Erdoğan'ın sözlerine cevap...

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Beyaz TV'ye konuşan Ankaragücü Faruk Koca, "Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Akgün maç sonu bize küfür etti. Birçok kişi şahit. Yayıncı kuruluşa da sordular. Yedek kulübesine ve hocaya küfür etti." dedi.

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Teknik direktör Ömer Erdoğan ise, "Oğuzhan Akgün diye genç bir arkadaş giderken hem kulübemize hem taraftarlarımıza küfür etti. Tahrik etti. Çok ciddi üzüldüm buna. Genç oyuncu kazandıralım diyoruz ama önce kaliteli insan kazandıralım, sonra oyuncu yetişir. Bu yaşta bu saygısızca hareket... Bunun devamında olayların ateşlenmesi nedeniyle çok ağır bir ceza gelecek. Bize yazık değil mi? Daha ciddi eğitim verelim." dedi.

Oğuzhan Akgün ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve "Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, herhangi bir sporcuya ve taraftara küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kullandı.