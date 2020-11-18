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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 16:58 | Son Güncelleme:

Son dakika | OGM Ormanspor'da 6 pozitif vaka! 5'i oyuncu...

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Son dakika | OGM Ormanspor'da 6 pozitif vaka! 5'i oyuncu...
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OGM Ormanspor'un 5 oyuncusu ve 1 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testi sonucunda erkek A takımımızda 2, kadın A takımımızda 3 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." denildi.

 

Son dakika | OGM Ormansporda 6 pozitif vaka 5i oyuncu...

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