Son dakika | OGM Ormanspor'da 6 pozitif vaka! 5'i oyuncu...

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından yapılan Kovid-19 testi sonucunda erkek A takımımızda 2, kadın A takımımızda 3 oyuncumuz ile 1 teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır." denildi.

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