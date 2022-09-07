Son dakika: Nuri Şahin Antalyaspor'a Galatasaray'ın milli yıldızını istiyor!

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Süper Lig'de bu sezon kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Galatasaray, şampiyonluk istiyor. Okan Buruk yönetiminde ilk 5 haftada 10 puan toplamayı başaran Sarı-kırmızılılar, kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırmak istiyor. Şu ana kadar Omar Elabdellaoui, Aytaç Kara, Babel, Diagne ve Sekidika gibi oyuncular takımdan gönderildi.

NURİ ŞAHİN MİLLİ YILDIZA TALİP OLDU



Geçtiğimiz sezon Antalyaspor ile dikkat çeken bir performans sergileyen Antalyaspor, bu sezona da güçlü başlamıştı. Ancak son iki haftada yaşadığı kayıplarla düşüşe geçen Akdeniz ekibi, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir transfer gerçekleştirebilir. Önündeki zorlu fikstür nedeniyle alternatifli bir kadro kurmanın peşinde olan Antalyaspor, Galatasaray'dan ayrılması beklenen isme talip oldu.

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Sporx'in haberine göre Nuri Şahin'in hazırladığı liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Galatasaray'ın yeni sezon planları arasında yer almayan Taylan Antalyalı'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

KONYASPOR, GAZİANTEP VE ANKARAGÜCÜ DE İSTİYOR

Nuri Şahin'in ısrarla istediği milli futbolcu için Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'la resmi temaslara başladı. Sezonu yedek kulübesinde geçirmek istemeyen oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Galatasaray'da Okan Buruk'un biletini kestiği oyuncuya Nuri Şahin'in Antalyaspor'u dışında Konyaspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü de talip oldu.

2020-21 sezonunda Galatasaray'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Taylan Antalyalı, geride bıraktığımız sezonda ise oldukça eleştirilmişti. Okan Buruk'la birlikte yedek kulübesine hapsolan milli futbolcunun kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 2021-22'de Galatasaray formasıyla tam 42 maça çıkan Taylan Antalyalı, sezonu gol ve asist yapamadan tamamlamış ve taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalmıştı.

Okan Buruk da kendisi için düzenlenen basın toplantısında oyuncusunu isim vermeden eleştirerek "Galatasaray orta sahası oyunu iki yönüyle oynayabilen, skor katkısı verebilen isimlerden oluşmalı" ifadelerini kullanmıştı.