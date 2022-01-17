Son Dakika: Novak Djokovic'in korktuğu başına geliyor! Avustralya Hükümeti yeni kararını açıkladı... Amerika Açık ve Roland Garros...

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Avustralya Hükümeti ile girdiği hukuk savaşını kaybeden ve aşısız olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen erkek tenisinin dünya 1 numarası Novak Djokovic, 3 yıl süreyle bir daha Avustralya'ya giremeyecek.

Daily Mail'da yer alan habere göre; Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak üzere aşı muafiyetiyle gittiği Melbourne'de sunduğu belgeler kabul edilmeyerek hükümet tarafından iki kez vizesinin iptal edilmesi yönünde verilen kararın mahkeme tarafından da onaylanmasıyla sınır dışı edilen Sırp tenisçi için en kötü senaryo gerçekleşiyor.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURDU

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Novak Djokovic'in 3 yıl boyunca ülkeye giremeyeceğini doğruladı. Andrews, "Novak Djokovic'in vizesi Göçmenlik Bakanı Alex Hawke tarafından iptal edildi. Söz konusu bu iptal kararı da federal mahkeme tarafından onandı. Yaşananların neticesinde Novak Djokovic'e 3 yıl Avustralya'ya giriş yasağı verildi." dedi.

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Bu yıl Avustralya Açık'ta mücadele edemeyen Novak Djokovic, bahsi geçen süre zarfında herhangi bir mücbir sebep olmaması durumunda 3 yıl daha Avustralya Açık'ta korta çıkamayacak.

BAŞBAKAN AÇIK KAPI BIRAKTI

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise Avustralya Kanal 9 radyosunun konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Novak Djokovic'in ülkeye 3 yıldan önce dönüşüne garanti vermeyen Başbakan Morrison, mücbir sebep ihtimaline açık kapı bırakarak şartların değişmesi durumunda süreninde kısalabileceği sinyalini verdi.

Aşı karşıtı olan Sırp raketin, aşı olması durumunda Avustralya'ya daha erken dönme olasılığının olduğunu belirten Başbakan Morrison, "Karar üç yıllık bir süreyi kapsıyor ancak doğru koşullarda geri dönmesi için bir fırsat var. Bu da zamanı geldiğinde düşünülecek." dedi.

AMERİKA AÇIK VE ROLAND GARROS DA TEHLİKEDE

Öte yandan Wall Street Journal, yaşanan aşı krizi sebebiyle Avustralya Açık'ta mücadele edemeyen Novak Djokovic'in Amerika Açık ve Roland Garros'da da boy gösterememe ihtimalini gündeme getirdi.

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Wall Street Journal'a göre; Avustralya'da yaşanan süreç, aşısız bir oyuncu olduğu için Novak Djokovic'in major turnuvalara katılabilmesi adına yaşayacağı sıkıntıların başlangıcı olabilir.

SON MAHKEMEDE NELER OLDU?

Novak Djokovic'in, Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke'nin yasal gücünü kullanarak vizesinin ikinci kez iptal etmesine yaptığı itiraz, federal mahkemede görüşülmüştü. Üç yargıcın katılımıyla yapılan duruşmada Djokovic'in itirazı geri çevrilmişti.

Daha önce iki kez vize iptal kararlarına itiraz eden Novak Djokovic'in bu karara itiraz hakkı bulunmuyordu. Federal mahkemede görülen duruşma üç yargıcın katılımıyla yapıldığı ve karar oy birliğiyle alındığı için yasalar gereği temyize götürülemiyordu.

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NOVAK DJOKOVIC SON AÇIKLAMASINDA NELER DEDİ?

Bugünkü duruşmadan sonra kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bunun dışında herhangi bir yorum yapmadan önce biraz dinlenmeye ve iyileşmeye çalışacağım. Karardan dolayı son derece hayal kırıklığına uğradım. Vizemin iptal edilmesi kararına yaptığım itirazı reddedildi, bu da Avustralya Açık'a katılamayacağım anlamına geliyor. Mahkeme kararına saygı duyuyorum ve Avustralya Açık'tan çekilmek için makamlarla işbirliği yapacağım.

Geçtiğimiz haftaların odak noktasının benim üzerimde olmasından rahatsızım ve umarım artık sevdiğim oyuna odaklanabilirim. Oyunculara, turnuva yetkililerine, personellere, gönüllülere ve taraftarlara iyi dileklerimi sunuyor ve turnuva için en iyisini diliyorum.

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Son olarak aileme, arkadaşlarıma, ekibime, taraftarlarıma ve Sırp dostlarıma destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz benim için büyük bir güç kaynağı oldunuz.