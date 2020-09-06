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GeriTenis Son Dakika | Novak Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edildi!
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Tenis
Haber Giriş: 06.09.2020 - 23:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Novak Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edildi!

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Son Dakika | Novak Djokovic, ABD Açık'tan diskalifiye edildi!
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ABD Açık'ta, kaybettiği puanın ardından sinirlenip topa vuran Novak Djokovic, topun hakeme isabet etmesinin ardından turnuvadan diskalifiye edildi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 7. gününde 4. tur karşılaşmalarına devam edildi.

Kariyerinin 18. grand slam şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen tek erkekler dünya 1 numarası Sırp Djokovic, İspanyol Pablo Carreno Busta ile korta çıktı.

Karşılaşmanın ilk setinde rakibine 6-5 yenik durumda olan Djokovic'in sinirlenip vurduğu top çizgi hakeminin boğazına isabet etti. Bunun üzerine 33 yaşındaki tenisçi diskalifiye edilirken, Busta çeyrek finale yükseldi.

Son Dakika | Novak Djokovic, ABD Açıktan diskalifiye edildi

Bunun yanı sıra 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, İspanyol rakibi Alejandro Davidovich Fokina'yı 1 saat 34 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan diğer isim oldu.

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