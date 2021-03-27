Son Dakika: Norveç - Türkiye maçına saatler kala Uğurcan Çakır bombası! Dünya devi izlemeye geliyor...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yakından ilgilendiği Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ı, Norveç-Türkiye maçında izlemesi için ekip göndereceği belirtildi.

Trabzonspor'un yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır'ın taliplileri artmaya devam ediyor. Geçen sezon Avrupa'ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.

NORVEÇ MAÇINDA YAKIN TAKİP

İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool'un sezon sonu Uğurcan Çakır'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. Son olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği kaydedildi.

UĞURCANI İSTEYEN KESENİN AĞZINI AÇACAK

Trabzonspor yönetiminin ise Uğurcan'ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa'ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen teklifleri reddetmişti. Uğurcan'ın artan performansı nedeniyle Trabzonspor yönetiminin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.

Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon yüzde 76lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.

ALEXANDER SORLOTH'TAN UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜ

Geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri çeken ve 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Norveç - Türkiye maçıyla birlikte eski takım arkadaşı Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelecek.

Norveç'in Cebelitarık ile oynadığı maçta gol atan Sörloth, Türkiye maçı öncesi yaptığı yaptığı açıklamada Türkiye Milli Takımı ve Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu.

"UĞURCAN'I İYİ TANIYORUM"

Milli Takımımızla ilgili konuşan Sörloth; "Türkiye'den birkaç oyuncuyu yakından tanıyorum. Yetenekli futbolcuları var. Günlerinde oldukları zaman fantastik işler yapabilirler. Bizim amacımız onları alışkın oldukları oyunun dışında tutmak olmalı. Türkiye kalecisi Uğurcan'ı Trabzonspor'dan iyi tanıyorum. Çok iyi bir kaleci. Hollanda maçındaki kurtarışlarıyla bunu herkese gösterdi. Böyle bir maçta karşı karşıya geliyor olmamız keyif verici." sözlerini kullandı.