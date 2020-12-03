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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Son dakika | Norveç Milli Takımı'nda Stale Solbakken dönemi!

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Son dakika | Norveç Milli Takımı'nda Stale Solbakken dönemi!
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Norveç Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Stale Solbakken getirildi.

Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımı 2017'den bu yana çalıştıran İsveçli Lars Lagerback'ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

72 yaşındaki Lagerback'tan boşalan görev için Norveçli eski milli futbolcu Stale Solbakken ile anlaşıldı. 52 yaşındaki Solbakken'in 7 Aralık'ta göreve başlayacağı belirtildi.

Köln ve Wolverhampton kulüplerinin de teknik direktörlüğünü yapan Solbakken, ekim ayında ayrıldığı Kopenhag'da 8 lig şampiyonluğu kazandı.

 

Son dakika | Norveç Milli Takımında Stale Solbakken dönemi

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