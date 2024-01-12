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Son Dakika: Nijerya Futbol Federasyonu açıkladı... Paul Onuachu milli takıma çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Paul Onuachu#Nijerya
Son Dakika: Nijerya Futbol Federasyonu açıkladı... Paul Onuachu milli takıma çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 09:59

Nijerya Futbol Federasyonu, Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun milli takıma çağırıldığını açıkladı.

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Nijerya Futbol Federasyonu, sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılan Sadiq Umar'ın yerine Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun milli takıma çağırıldığını açıkladı.

Son Dakika: Nijerya Futbol Federasyonu açıkladı... Paul Onuachu milli takıma çağrıldı

Onuachu, dün akşam kazanılan Samsunspor maçının ardından, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacağının bilincindeydik. Rakibimiz oynadığı son 4 maçta iyi karşılaşmalar çıkarmıştı. Hocamız zor maç olacağını söylemişti, biz de biliyorduk. iyi bir karakter ortaya koyduk. Hak edilmiş bir 3 puan oldu bizim açımızdan." ifadelerini kullanmıştı.

Adaptasyon sürecinden de bahseden Onuachu, "4 maç oynamış bir takıma sonradan katılabilmek kolay değildir. Benim açımdan adapte olabilmek çok kolay değildi. Milli takımda özellikle santrfor bölgesinde çok önemli oyuncular var. Milli takım hocamızda tercihlerini bu şekilde kullanmış. Ben kendi oyunuma odaklanmış durumdayım." dedi.

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#Trabzonspor#Paul Onuachu#Nijerya

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