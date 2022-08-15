Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Nihat Kahveci, Valerien Ismael'i topa tuttu! "Böyle büyük takım hocası olunmaz"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Nihat Kahveci#Valerien Ismael
Son Dakika: Nihat Kahveci, Valerien Ismaeli topa tuttu Böyle büyük takım hocası olunmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 08:35

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Valerien Ismael'i sert şekilde eleştirdi.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın eski efsane futbolcusu Nihat Kahveci, Valerien Ismael'in kararlarını eleştirirken 3-0'lık skordan gelen beraberlikte Fransız teknik adamı sorumlu tuttu.

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Valerien Ismael hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Gözden Kaçmasın

Alanyaspor sonrası Beşiktaşta fatura onlara kesildi Bu seviyede değil, amatör bile yapmaz...Alanyaspor sonrası Beşiktaş'ta fatura onlara kesildi! "Bu seviyede değil, amatör bile yapmaz..."Haberi görüntüle

Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

Böyle büyük takım hocası olunmaz. 5'liye dön bir şey demem, ama rakibe nasıl gideceğim diye hiç bir planın olmaz mı? Terminatör diye pankart açtılar, bundan sonra o pankartlar değişir herhalde. Kahraman olmaya çalışan bir hakem izledik. Hakem rezaleti izledik. Böyle bir milat olabilir mi? Herkese objektir olacak dendi, dün Galatasaray'a verilmeyen penaltılar, bugün Beşiktaş'a olmayan kırmızı. Hakem kadar kötü performans gösteren Valerien Ismael. 2'de 2 yapacaktın olmadı işte. Çok da iyi oynamayarak 3-3'e getirdi Alanyaspor, onu da söyleyeyim. Futbola zarar vermeye çalışıyorlar. Futbolcular kahramandır, onun dışında kahraman olmaya çalışmayın. Beşiktaş, Valerien Ismael'le şampiyon olabilir mi? Olabilir, kadro muhteşem çünkü. Olursa da çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Nihat Kahveci#Valerien Ismael

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi