Son Dakika: Nihat Kahveci, Valerien Ismael'i topa tuttu! "Böyle büyük takım hocası olunmaz"

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Beşiktaş'ın eski efsane futbolcusu Nihat Kahveci, Valerien Ismael'in kararlarını eleştirirken 3-0'lık skordan gelen beraberlikte Fransız teknik adamı sorumlu tuttu.

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Valerien Ismael hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

Böyle büyük takım hocası olunmaz. 5'liye dön bir şey demem, ama rakibe nasıl gideceğim diye hiç bir planın olmaz mı? Terminatör diye pankart açtılar, bundan sonra o pankartlar değişir herhalde. Kahraman olmaya çalışan bir hakem izledik. Hakem rezaleti izledik. Böyle bir milat olabilir mi? Herkese objektir olacak dendi, dün Galatasaray'a verilmeyen penaltılar, bugün Beşiktaş'a olmayan kırmızı. Hakem kadar kötü performans gösteren Valerien Ismael. 2'de 2 yapacaktın olmadı işte. Çok da iyi oynamayarak 3-3'e getirdi Alanyaspor, onu da söyleyeyim. Futbola zarar vermeye çalışıyorlar. Futbolcular kahramandır, onun dışında kahraman olmaya çalışmayın. Beşiktaş, Valerien Ismael'le şampiyon olabilir mi? Olabilir, kadro muhteşem çünkü. Olursa da çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum.