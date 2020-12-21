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Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Son dakika | Nevşehir Belediyespor'da Mert Korkmaz istifa etti!

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Son dakika | Nevşehir Belediyespor'da Mert Korkmaz istifa etti!
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TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 1-0 kaybedilen Yeşilyurt Belediyespor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Mert Korkmaz kırmızı-beyazlı ekipteki görevinden istifa etti.

Nevşehir Belediyespor'da, 1-0 kaybeden Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası Teknik Direktör Mert Korkmaz istifasını yönetime verdi.

Nevşehir Belediyespor kulübü Yönetim Kurulu Teknik Direktör Mert Korkmaz’ın istifa talebinin ardından yaptığı toplantıda Mert hocanın istifasını kabul edildiği duyuruldu.

 

Son dakika | Nevşehir Belediyesporda Mert Korkmaz istifa etti

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