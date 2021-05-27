Son Dakika: Ndao La Liga'ya, Roco Serie A'ya! Fenerbahçe ve Galatasaray'a yazılmıştı ama... - Transfer Haberleri

Spor Arena Özel - Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer hareketliliği arttı. Sezonu 8. sırada tamamlayarak başarılı bir performans ortaya koyan Karagümrük'te yabancı oyunculara da ilgi büyük.

Bu sezon 11 gol, 9 asistlik performansla takımın önemli parçalarından biri olan Alassane Ndao transferin gözdesi konumunda. 1996 doğumlu Senegalli'nin yeni adresi büyük olasılıkla La Liga olacak.

Karagümrük'le sözleşmesi 2022 yılında sona erecek sağ kanatın en ciddi talibi Sevilla... La Liga'yı 4. sırada tamamlayıp Devler Ligi biletini elde eden İspanyol ekibi, bu sezon takip ettiği Ndao'yu transfer etmek için Karagümrük'le görüşmelere başladı. Senegalli futbolcunun İtalya'dan da talipleri bulunuyor.

İspanyol ve İtalyan kulüplerin dışında Olympiakos da Ndao ile ilgileniyor. Ndao'nun ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılmıştı.

ROCO SERİE A YOLCUSU

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Karagümrük'e transfer olan ilk 11'in değişilmez isimleri arasına giren Enzo Roco da kariyerini İtalya'da sürdürecek. Geçtiğimiz hafta ismi Napoli ile anılan Roco'nun, kariyerini Çizme'de sürdürmesi bekleniyor.

BALKOVEC, BIGLIA, BORINI...

Karagümrük'te yine bu sezon gösterdikleri performanslarla adından söz ettiren Balkovec, Biglia ve Borini de transferde adı geçen oyuncular. Bu futbolcuların taliplileri arasında dört büyükler de yer alıyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...