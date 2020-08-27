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Basketbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 19:30 | Son Güncelleme:

Son dakika | NBA'de oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı

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Son dakika | NBA'de oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı
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ABD'de siyahi Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasının ardından NBA takımlarından Milwaukee Bucks, Orlando Magic maçına çıkmayarak boykot etmişti. Yaşanan bu olaya diğer takımlar da destek vermiş ve dün geceki 3 maç ertelenmişti. NBA oyuncuları yapılan toplantı sonrası play-off maçlarına devam etme kararı aldı.

Geçtiğimiz gece başlayan boykot sonrası NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre NBA oyuncuları, yaptıkları son toplantının ardından maçlara devam etme kararı aldı.

NBA'de bu gece oynanacak 3 maç da ertelenirken, gelecek programın nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. 

Milwaukee Bucks-Orlando Magic arasındaki play-off turu maçı, Buckslı basketbolcuların polis şiddetini protesto için sahaya çıkmama kararı almasıyla ertelenmişti.

NBA'den yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks'ın bu kararının ardından dün gece oynanması planlanan Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City karşılaşmalarının da ertelendiği duyurulmuştu.

Son dakika | NBAde oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı

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