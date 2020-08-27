Son dakika | NBA'de oyuncular, play-off maçlarına devam etme kararı aldı
ABD'de siyahi Jacob Blake’in polis tarafından vurulmasının ardından NBA takımlarından Milwaukee Bucks, Orlando Magic maçına çıkmayarak boykot etmişti. Yaşanan bu olaya diğer takımlar da destek vermiş ve dün geceki 3 maç ertelenmişti. NBA oyuncuları yapılan toplantı sonrası play-off maçlarına devam etme kararı aldı.
Geçtiğimiz gece başlayan boykot sonrası NBA oyuncuları, play-off maçlarına devam etme kararı aldı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin verdiği bilgilere göre NBA oyuncuları, yaptıkları son toplantının ardından maçlara devam etme kararı aldı.
NBA'de bu gece oynanacak 3 maç da ertelenirken, gelecek programın nasıl olacağı ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
Milwaukee Bucks-Orlando Magic arasındaki play-off turu maçı, Buckslı basketbolcuların polis şiddetini protesto için sahaya çıkmama kararı almasıyla ertelenmişti.
NBA'den yapılan açıklamada, Milwaukee Bucks'ın bu kararının ardından dün gece oynanması planlanan Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers ve Houston Rockets-Oklahoma City karşılaşmalarının da ertelendiği duyurulmuştu.
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