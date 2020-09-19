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DHA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Nazım Sangare'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Beşiktaş sorusuna cevap...

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Son Dakika | Nazım Sangare'den transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Beşiktaş sorusuna cevap...
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Transferde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Antalyaspor'un sağ beki Nazım Sangare, hakkında çıkan transfer haberlerine cevap verdi.

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen ve son günlerde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Nazım Sangare, bu akşamki Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla buluşan Nazım Sangare taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen başarılı defans oyuncusu Nazım Sangare, teknik direktör Tamer Tuna tarafından Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Takım dün gece karşılaşma için İstanbul'a özel uçakla hareket ederken, Sangare ise Antalya'da kaldı. Gününü Konyaaltı Sahili'ndeki evinde geçiren Nazım Sangare, arkadaşlarıyla buluşmak üzere plaja geldi. Burada arkadaşlarıyla kısa süreli sohbet eden Nazım Sangare, sohbetin ardından aracına yöneldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu taraftarın "Hangi takıma gideceksin" sorusuna, "Salı günü netlik kazanacak. Şu an bir şey söyleyemem" yanıtını verdi.

Nazım Sangare taraftarın Beşiktaş maçında neden forma giymediği sorusuna da transfer sürecinden dolayı teknik direktör Tuna'nın maç kadrosuna dahil etmediğini belirtti.

Son Dakika | Nazım Sangareden transfer açıklaması Fenerbahçe ve Beşiktaş sorusuna cevap...

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