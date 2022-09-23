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Son dakika: Nathan Redmond'dan Beşiktaş'a kötü haber

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#Beşiktaş#Nathan Redmond#Futbol
Son dakika: Nathan Redmonddan Beşiktaşa kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 20:39

Beşiktaş, Nathan Redmond'un el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve yıldız futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

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Siyah beyazlılar, Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde kırık saptandığını ve başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 23 Eylül 2022 tarihindeki idmanında gelişen travma sonrası sol el bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Nathan Redmond’un el tarak kemiğinde (4. Metakarp) kırık saptanmıştır.

Redmond’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleşen operasyonda Prof. Dr. Arel Gereli tarafından osteosentez uygulanmıştır.

Oyuncumuz Nathan Redmond’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır." denildi.

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#Beşiktaş#Nathan Redmond#Futbol

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