Son Dakika: Nathan Redmond Beşiktaş'tan ayrıldı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşandı.

Siyah beyazlı ekibin geçen sezonun başında Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathon Redmond, takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Redmond, Beşiktaş taraftarına teşekkür ederken ayrılık mesajında şu ifadeleri kullandı:

Güzel Beşiktaş taraftarına,

Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park’taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız!

Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım.

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Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum.

Bu bir elveda değil, bu bir “görüşmek üzere”

Sonsuz sevgilerimle,

Nathan 🖤🦅🤍

28 MAÇTA 6OL, 6 ASİST

Beşiktaş'ta sözleşme uzatıp uzatmayacağı tartışılan Redmond, kararını ayrılık yönünde kullandı. Siyah beyazlılarda 28 maça çıkan İngiliz futbolcu 6 gol atarken 6 da asist yapmıştı.

Redmond ile İngiliz kulüplerinden Burnley ciddi şekilde ilgileniyordu.