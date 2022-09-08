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Son Dakika: Nathan Redmond Beşiktaş'ta

Güncelleme Tarihi:

#Nathan Redmond#Beşiktaş#Transfer
Son Dakika: Nathan Redmond Beşiktaşta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 16:05

Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Nathan Redmond'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Siyah beyazlılar, Nathan Redmond transferini bu video ile duyurdu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DA İSTİYORDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Nathan Redmond, Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen Beşiktaş'a Transfer olmak istedi.

Kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan yetenekli sol kanat oyuncusu, bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

PREMİER LİG'DE FORMA GİYMİŞ 7. OYUNCU OLACAK

Yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, Nathan Redmond ile sözleşme imzalaması halinde Premier Lig'de forma giymiş olan 7.oyuncuyu kadrosuna katacak.

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#Nathan Redmond#Beşiktaş#Transfer

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