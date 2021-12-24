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Fenerbahçe Beko'ya iki kötü haber! Kırık var...

#Fenerbahçe Beko#Nando De Colo#Jan Vesely
Fenerbahçe Bekoya iki kötü haber Kırık var...

THY Euroleague'de dün akşam Asvel'e deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe Beko, sakatlanarak maçı tamamlayamayan yıldız oyuncuları Nando De Colo ve Jan Vesely'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Takımımız Fenerbahçe Beko’nun 23 Aralık Perşembe günü Fransa’nın Lyon kentinde  Asvel ile oynadığı EuroLeague karşılaşmasında sporcularımız Nando De Colo ve Jan Vesely sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştır.
 
Fransa’da yapılan ilk kontrollere göre; Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur.
 
Her iki sporcumuzun tedavi programı İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netleşecektir.

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#Fenerbahçe Beko#Nando De Colo#Jan Vesely

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