Son Dakika | Nampalys Mendy rotayı Trabzonspor'a çevirdi!

Trabzonspor'un uzun süredir peşinde olduğu Fransız ön libero Nampalys Mendy’nin transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

4 yıldır forma giydiği Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Mendy, Saint-Etienne takımı ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Fransız basınına göre Saint-Etienne’in sunduğu öneriyi kesin olarak reddeden ve anlaşma imkanı kalmayan 27 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ve İtalya’nın Udinese takımlarından gelen teklifleri değerlendirecek.

Bu sezon 6 maçta oynadı

Bordo mavililerin bu transferi gerçekleştirebilmesi için, UEFA’dan gelen Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasını kaldırması gerekiyor. Zira Nampalys Mendy daha önce yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un Avrupa’ya gidememesi durumunda teklifi kabul etmeyeceğini bildirmişti. 2016’da 15.5 milyon Euro karşılığında Nice’ten Leicester City’ye transfer olan 1.67 metre boyundaki tecrübeli orta saha oyuncusu, bu sezon 6 resmi maçta görev aldı.