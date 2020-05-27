Son dakika! Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oldu: Trabzonspor

Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu genç futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı. Barcelona dahil çok sayıda Avrupa kulübünün de takip ettiği 17 yaşındaki Mustafa, yaz transfer sezonu açılır açılmaz bordo mavili kulüple sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018’de Sivasspor ile oynanan maçın 90+5’inci dakikasında oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi karşılaşmalarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 gün) unvanını almıştı.

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