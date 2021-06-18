Son dakika: Mustafa Cengiz açıkladı! Galatasaray'a Finansal Fair Play (FFP) müjdesi

Galatasaray Kulübü, 2022 Mayıs ayında çıkması gereken FFP kısıtlamalarından, son 3 yılda yönetimin tüm taahhütlere uyması ve 3 ayda bir yapılan uluslararası denetlemelerde kusursuz bir rapor sunması sonrasında 1 yıl önce bu kısıtlamadan kurtuldu.

UEFA, Galatasaray yönetiminin 3 yıl boyunca tüm istek ve sınırlamaları yerine getirmesi, başarılı raporları sonrasında bu kısıtlamayı bugün itibarı ile yani 1 yıl önce kaldırdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bugün itibarıyla FFP'den çıkış yaptık. Bizi bir yıl önceden serbest bıraktılar. UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok çalıştık. Sizi buraya bu mutlulukla çağırdım. Yatağımdan kalktım camiam mutlu olsun diye."

"Benim gücüm Galatasaray camiası ve sizlerin varlığı. Kötü söz söyleyenler de oldu, herkes kendi destanını yazar. Camia bugünlerde çok gergin. Ben çok üzülüyorum. Bütün camiada huzur istiyorum. Bir kavga ve laf sokma, bu beni çok rahatsız ediyor."

GALATASARAY'DAN KONUYLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübümüz, UEFA ile 13 Haziran 2018 tarihinde imzaladığı Uzlaşma Anlaşması’na tam uyum göstermesinin ardından Uzlaşma Anlaşması kapsamında öngörülen süreden 1 yıl erken çıkmak amacıyla 2021 yılının Şubat ayında başvuruda bulunmuştur.

UEFA’nın ilgili birimleri tarafından son 3 mali yıl sonuçları ve 2020/21 mali yıl öngörüleri üzerinde yapılan incelemelerin ardından kulübümüzün başa baş kriteri başta olmak üzere Uzlaşma Anlaşması’nın tüm şartlarına tam uyum gösterdiği tespit edilmiştir.

Bugün UEFA Kulüp Finansal Kontrol Birimi Baş Müfettişi Sn. Yves Leterme tarafından kulübümüze gönderilen yazıyla beraber kulübümüz, Uzlaşma Anlaşması kapsamından çıkmıştır.

Bu kararla beraber kulübümüz için Uzlaşma Anlaşması kapsamında uygulanan idari, mali ve sportif kısıtlamalar tümüyle kaldırılmıştır.

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