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Son Dakika: Muslera'dan Mondragon'a teşekkür mesajı! Maçtaki hata sonrası...

#Fernando Muslera#Mondragon#Marsilya
Son Dakika: Musleradan Mondragona teşekkür mesajı Maçtaki hata sonrası...

Galatasaray'da Fernando Muslera, Marsilya mücadelesinde yayıncı kuruluş spikerinin kendisine yanlışlıkla Mondragon demesine atıfta bulunarak maç sonunda efsane eldivene teşekkür etti.

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Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Marsilya maçının ardından yaptığı paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu.

Uruguaylı eldiven, yayıncı kuruluş spikerinin maç içerisinde kendisine yanlışlıkla "Mondragon" demesine atıfta bulunarak, müsabaka sonrasında yaptığı paylaşımda efsane ismi etiketledi ve "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederim" notunu düştü.

NE OLMUŞTU?

Yayıncı kuruluş spikeri, Marsilya - Galatasaray maçında yaşanan bir pozisyon esnasında Fernando Muslera'ya yanlışlıkla Mondragon diye hitap etmişti.

Son Dakika: Musleradan Mondragona teşekkür mesajı Maçtaki hata sonrası...

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#Fernando Muslera#Mondragon#Marsilya