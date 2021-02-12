Son dakika: Montero'dan Beşiktaş'a kötü haber! Yırtık...
Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Montero'nun sol diz iç yan bağında gerilme ve ikinci derece kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Montero'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero’nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir.
Montero’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
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