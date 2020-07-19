Son Dakika | Monaco'da Robert Moreno ile yollar ayrıldı!

Bu sezon Fransa Ligue 1'i 17. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Monaco'da Aralık ayında Leonardo Jardim'in yerine göreve getirilen teknik direktör Robert Moreno'nun görevine son verildi. Konuyla ilgili duyuru, Fransız kulübüne ait resmi internet sitesi aracılığıyla yapıldı.

Açıklamada İspanyol antrenörle dün yapılan görüşmenin ardından yolların ayrılmasına karar verildiği ve süreçle ilgili gerekli prosedürün başlatıldığı kaydedildi.

ONYEKURU'YU ÇAĞIRMIŞTI

Robert Moreno, Galatasaray'da kiralık forma giyen Henry Onyekuru'yu sezon öncesi kamp çalışmasında görmek istediğini söylemiş. Monaco da sezon bitmeden Onyekuru'yu geri almıştı.

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