Son Dakika | Çaykur Rizespor'un eski oyuncusu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süredir kanser tedavisi gören eski oyuncusu Mohamed Abarhoun'un 31 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Başımız sağ olsun. Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

MOHAMED ABARHOUN KİMDİR?

3 Mayıs 1989 doğumlu olan Abarhoun, Fas'ın Tétouan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Süper Lig'den Çaykur Rizespor'da forma giyen Faslı futbolcu, henüz 31 yaşındaydı. Stoper mevkisinde görev alan Mohamed Abarhoun, Rizespor ile 36 maça çıktı. Tétouan doğumlu Abarhoun; sırayla Moghreb Tétouan, Moreirense ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giydi.Abarhoun, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Fas'ın 23 yaş altı takımını üç maçta temsil etti. A millî takımdaki ilk maçına 2013 yılında çıktı.