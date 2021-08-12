Son dakika: Milli Takım'dan FIFA sıralamasında büyük düşüş!

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, 1464 puanla 10 basamak düştü.



Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. Fransa ile Brezilya yer değiştirdi. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci, EURO 2020'ye son 16 turunda veda eden Fransa 3'üncü sırada yer aldı.



EURO 2020 şampiyonu İtalya 5'inci, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sıraya yükseldi.



İlk 10'un dışında kalan Uruguay ve Danimarka'nın yerini, 2021 CONCACAF Altın Kupa finalisti Meksika ve şampiyonu ABD aldı.



En büyük çıkışı, 16 basamak yükselerek 42'nciliğe yerleşen Katar kaydetti.



Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 16 Eylül'de açıklanacak.



Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:



Sıra Takım Puan Değişim



1 Belçika - 1822 -

2 Brezilya - 1798 +1

3 Fransa - 1762 -1

4 İngiltere - 1753 -

5 İtalya - 1745 +2

6 Arjantin - 1714 +2

7 İspanya - 1680 -1

8 Portekiz - 1662 -3

9 Meksika - 1658 +2

10 ABD - 1648 +10